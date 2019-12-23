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Общество

15:48

Эксперты выбрали 60 историй о героях ВОВ для размещения в метро

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экспертная комиссия Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрала 60 историй героев войны, которые разместят в поездах метро, сообщает Агентство "Москва".

Рассказы об участниках Великой Отечественной войны прислали пользователи портала "Активный гражданин" в рамках проекта "Путь к Победе". Об историях фронтовиков узнают пассажиры подземки. Тематический состав, который запустят в феврале 2020 года, будет курсировать в течение полугода по Кольцевой линии метро.

В список вошли Николай Антоненко, Андрей Вазиков, Василий Воропаев, Феодосий Донской и другие герои войны. Всего комиссия выбирала из 200 историй. Данные перепроверялись в архивах министерства обороны, уточнялся боевой путь участников войны.

Материалы, не использованные при подготовке тематического поезда, а также присланные до 28 февраля 2020 года, будут размещены на портале "История.РФ". Акция "Путь к Победе", приуроченная к 75-летию Победы, стартовала 13 ноября.

Ранее в столичном метро запустили тематический "Дальневосточный экспресс". Новый состав посвящен природе и обитателям Дальнего Востока страны. Поезд вышел на маршрут уже в третий раз.

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