В метро Москвы открылась фотовыставка к юбилею транспортного ведомства

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась фотовыставка в честь 210-летия транспортного ведомства. На ней представлено более 50 архивных и современных снимков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Представленные на выставке фотографии отражают историю развития транспорта в России. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков.

Гости могут увидеть снимки, на которых запечатлены открытие движения по Крымскому мосту, современные транспортные лаборатории, тренажеры и студенческие мероприятия. Выставка открыта до 21 ноября.

Также отмечается, что по Кольцевой линии курсирует тематический поезд. Во время поездки на нем пассажиры могут узнать о знаковых событиях в истории морского, речного, городского, железнодорожного, авиационного транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее столичный планетарий начал набор взрослых слушателей на курсы астрономии. Программа "Популярная астрономия для начинающих" включает семь теоретических и практических занятий.

