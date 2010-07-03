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Москва 24

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Общество

09:34

Услышать звуки войны можно на выставке в центрах госуслуг

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посвященную Великой Отечественной войне экспозицию проекта "Москва – с заботой об истории" обновили в центрах госуслуг. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В экспозицию включены инфографика, кинохроника и различные интерактивные викторины о жизни Москвы во время Великой Отечественной войны. Посетители смогут познакомиться с документами, фотографиями и наградами, которые были переданы горожанами в Главное архивное управление столицы.

"В этой преемственности поколений и состоит главная задача проекта "Москва – с заботой об истории". Мы стремимся не просто сохранить материальные источники, а передать жителям реальные истории героев, спасших свою Родину", – отметила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Анастасия Загородникова.

Она добавила, что экспозиция будет обновляться каждый месяц. Туда будут входить трогательные письма с фронта, неизвестные факты и удивительные подробности событий того времени.

Кроме того, горожане также смогут познакомиться с повседневной жизнью москвичей в годы Великой Отечественной войны. Фотовыставка Главархива "Мой город. Моя история" пройдет на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива.

Всего с начала запуска городской акции специалисты приняли более шести тысяч материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них – дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

"Это наш город": более 5 тыс вещей участников ВОВ приняли в рамках акции

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