Московский планетарий откроет курсы астрономии для взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский планетарий набирает взрослых слушателей на курсы астрономии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Программа "Популярная астрономия для начинающих" включает семь теоретических и практических занятий. Обучающиеся научатся находить созвездия, планеты и навигационные звезды, познакомятся со сферической астрономией, узнают о методах астрономических исследований.

А лекторы планетария, астрономы и астрофизики расскажут им о различиях телескопов и о том, как их собирать. Участники смогут увидеть в профессиональные и любительские оптические приборы звезды, Луну и другие доступные для наблюдения объекты.

Курс рассчитан на обучение двух групп начинающих астрономов. Занятия будут проходить раз в неделю, по вторникам, четвергам или пятницам в 19:30, в зависимости от расписания. Длительность каждого – 1,5 часа. Обучение первой группы продлится с 14 ноября по 19 декабря, второй – с 15 ноября по 20 декабря.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте планетария.

5 ноября планетарию исполнилось 90 лет. По случаю юбилея с 6 по 10 ноября проводятся мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и шоу.

До 20 ноября в "Зарядье" можно посетить бесплатную фотовыставку, посвященную Московскому планетарию. Кадры представлены в павильоне "Купол". Это снимки из архива с 1929 года до наших дней, большинство из них показывают впервые.