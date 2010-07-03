Московский планетарий откроет курсы астрономии для взрослых

07:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский планетарий набирает взрослых слушателей на курсы астрономии, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Программа "Популярная астрономия для начинающих" включает семь теоретических и практических занятий. Обучающиеся научатся находить созвездия, планеты и навигационные звезды, познакомятся со сферической астрономией, узнают о методах астрономических исследований.
А лекторы планетария, астрономы и астрофизики расскажут им о различиях телескопов и о том, как их собирать. Участники смогут увидеть в профессиональные и любительские оптические приборы звезды, Луну и другие доступные для наблюдения объекты.
Курс рассчитан на обучение двух групп начинающих астрономов. Занятия будут проходить раз в неделю, по вторникам, четвергам или пятницам в 19:30, в зависимости от расписания. Длительность каждого – 1,5 часа. Обучение первой группы продлится с 14 ноября по 19 декабря, второй – с 15 ноября по 20 декабря.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте планетария.
5 ноября планетарию исполнилось 90 лет. По случаю юбилея с 6 по 10 ноября проводятся мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и шоу.
До 20 ноября в "Зарядье" можно посетить бесплатную фотовыставку, посвященную Московскому планетарию. Кадры представлены в павильоне "Купол". Это снимки из архива с 1929 года до наших дней, большинство из них показывают впервые.
"Мосгорсправка": 90 лет Московскому планетарию
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