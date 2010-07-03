Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин поздравил с 90-летием Московский планетарий. Об этом мэр Москвы написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Поздравляю с 90-летием Московский планетарий. Это уникальное место, куда с охотой идут и взрослые, и дети. Тут можно потрогать метеорит и рассмотреть вблизи планеты Солнечной системы, пролететь миллионы световых лет и увидеть другие галактики, не выезжая из центра Москвы", – написал глава города.

Юбилейную программу в Московском планетарии представят в период с 6 по 10 ноября. Посетители учреждения смогут во все дни праздничной программы увидеть 3D-мэппинг-шоу. Представления будут идти с 17:00 до 22:00. Технология позволит воспроизвести объемную проекцию звездного неба и космических пейзажей на большом куполе здания, диаметр которого составляет 25 метров.

Московский планетарий построили по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского. Здание относится к памятникам эпохи конструктивизма. Благодаря уникальному проектору звездного неба гости могут полюбоваться далекими планетами, звездами и созвездиями, а также посмотреть научно-популярные фильмы.

Ежедневно столичный планетарий принимает до 3 тысяч гостей, а в год его посещают около 1 миллиона человек.

Ранее стало известно, что Московский планетарий назначили одной из площадок для регистрации брака. В частности, здесь можно узаконить отношения с иностранцами.