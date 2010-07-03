Бюст авиаконструктора Туполева открыли в аэропорту Внуково

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Открытие бюста авиаконструктора Андрея Туполева состоялось во Внуково в рамках торжественной церемонии присвоения его имени аэропорту, сообщает Агентство "Москва".

Также в авиагавани запланирована презентация фотовыставки "Андрей Туполев: "Я строил самолеты для своей страны" и демонстрация видеоролика о деятельности авиаконструктора.

Мероприятие проходит накануне 131-летия со дня рождения Туполева (10 ноября 1888 года).

Аэропорту Внуково официально присвоят имя Туполева



Ранее имена прославившихся россиян присвоили более чем 40 аэропортам. Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Внуково – Туполева, а Домодедово – Михаила Ломоносова.

5 июня в Шереметьево открыли памятник Пушкину. Имя поэта появилось на посадочных талонах, медиаэкранах и в пассажирских зонах отдыха Шереметьева.