"Дальневосточный экспресс" запустили на Кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев объявил о запуске тематического поезда "Дальневосточный экспресс" на Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщило РИА Новости.
"В третий раз в дорогу по пространствам Московского метрополитена. Он (поезд. – Прим. ред.) стал больше: в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Дальнему Востоку присоединились еще два региона: Бурятия и Забайкалье", – заявил Трутнев.
Несмотря на обновление списка регионов-участников, формат проекта остался прежним. Организаторы подчеркивают, что главная задача тематического состава – рассказать о Дальнем Востоке и популяризировать регион.
Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых разделен на две секции. На стенах изображены известные топонимы Дальнего Востока – например, хребет Жданко, остров Русский и амурский тигр. При этом на внешнюю часть поезда нанесли фотоколлажи, а внутри разместили исторические факты и заметки о знаковых местах.
Возле кабин машинистов оборудовали специальные селфи-зоны. Кроме того, в акцию привнесли интерактивный элемент – если просканировать один из QR-кодов в вагоне, можно стать участником викторины с призами.
В июле нынешнего года в Москве запустили тематический поезд "Полосатый экспресс". Состав вышел на маршрут уже в третий раз. Организаторы акции планировали таким образом привлечь внимание к проблеме сохранения популяции амурских тигров.
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