В столичном метро появится поезд "Московский предприниматель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном метро начнет курсировать новый именной состав "Московский предприниматель". Оформление поезда одобрили пользователи проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В вагонах поезда пассажиры узнают об истории предпринимательства, мерах поддержки бизнеса в столице и московском инновационном кластере.

Участие в голосовании приняло почти 163 тысячи человек. 27,5% респондентов высказались за размещение пошаговой инструкции "Хочу открыть свое дело" для начинающих предпринимателей.

17,2% одобрили размещение информации о мерах поддержки предпринимательства в Москве, 15,7% – о ключевых проектах столицы по развитию предпринимательства.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уверен, что поезд "Московский предприниматель" станет источником новой информации и придаст уверенности потенциальным предпринимателям.

Сейчас в столице действует ГБУ "Малый бизнес Москвы", которое предоставляет консультации по вопросам создания и развития бизнеса и проводит обучающие мероприятия.

Получить бесплатную консультацию можно, обратившись в 15 центров услуг для бизнеса, а также воспользовавшись специальным сервисом на сайте.

Ранее в столичной подземке появились новые ролики тематического блока городской платформы "Привет, Москва!". В систему внесли 50 видеосюжетов, каждый из которых посвящен отдельным страницам истории театра в России и литературным маршрутам.