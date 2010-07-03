В столичном метро появится поезд "Московский предприниматель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном метро начнет курсировать новый именной состав "Московский предприниматель". Оформление поезда одобрили пользователи проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В вагонах поезда пассажиры узнают об истории предпринимательства, мерах поддержки бизнеса в столице и московском инновационном кластере.
Участие в голосовании приняло почти 163 тысячи человек. 27,5% респондентов высказались за размещение пошаговой инструкции "Хочу открыть свое дело" для начинающих предпринимателей.
17,2% одобрили размещение информации о мерах поддержки предпринимательства в Москве, 15,7% – о ключевых проектах столицы по развитию предпринимательства.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уверен, что поезд "Московский предприниматель" станет источником новой информации и придаст уверенности потенциальным предпринимателям.
Сейчас в столице действует ГБУ "Малый бизнес Москвы", которое предоставляет консультации по вопросам создания и развития бизнеса и проводит обучающие мероприятия.
Получить бесплатную консультацию можно, обратившись в 15 центров услуг для бизнеса, а также воспользовавшись специальным сервисом на сайте.
Ранее в столичной подземке появились новые ролики тематического блока городской платформы "Привет, Москва!". В систему внесли 50 видеосюжетов, каждый из которых посвящен отдельным страницам истории театра в России и литературным маршрутам.
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