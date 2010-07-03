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Город

09:43

Истории о героях войны разместят в поезде московского метро

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут рассказать об участниках войны из своих семей в метро. Новую акцию подготовили проект "Активный гражданин" и Российское военно-историческое общество, как сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фотографии и истории о героях Великой Отечественной войны появятся на стенах тематического поезда. На маршрут его планируется вывести в феврале 2020 года. Эксперты отберут 60 историй и портретов. Присланные материалы также пройдут подтверждение в Минобороны РФ.

Подать заявку на участие в акции "Путь к Победе" можно онлайн до конца ноября. Фотографию и рассказ о герое войны необходимо приложить к заполненной анкете. Материалы, не использованные при подготовке тематического поезда, а также присланные до 28 февраля 2020 года, будут размещены на портале "История.РФ".

Ранее в столичном метро запустили тематический "Дальневосточный экспресс". Новый состав посвящен природе и обитателям Дальнего Востока страны. Поезд вышел на маршрут уже в третьем году подряд.

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