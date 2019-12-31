Ветераны ВОВ смогут бесплатно приобрести билеты "Аэрофлота" на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно оформить билеты на самолеты "Аэрофлота" на перелеты в срок с 3 по 12 мая 2020 года. Об этом проинформировали в пресс-службе авиаперевозчика.
Отмечается, что акция по бесплатной перевозке ветеранов приурочена к 75-й годовщине Победы в войне 1941–1945 годов.
"Это станет вкладом ведущей российской авиакомпании в обширную программу мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Оформление перевозок в рамках акции начнется 14 апреля 2020 года", – говорится в сообщении.
Так, право бесплатного перелета эконом-классом предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, являющимся гражданами России, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживающих в одном из этих государств, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. В случае наличия свободных мест в более высшем классе возможна перерегистрация на них.
Помимо этого, герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы смогут приобрести билеты в комфорт- и бизнес-классах. Сопровождающим предлагается место в классе эконом.
Отмечается, что ветераны могут выбрать для поездки любое внутреннее направление "Аэрофлота" и ряд зарубежных маршрутов, в частности в страны СНГ и Прибалтики.
"Ветеранам категории "Участник Великой Отечественной войны" и "Инвалид Великой Отечественной войны" дополнительно предоставляется право бесплатного перелета из пунктов РФ/СНГ/Прибалтики в пункты стран Европы (Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию)", – добавили в пресс-службе.
Ранее в столице провели ремонт в квартирах ветеранов ВОВ. Всего было отремонтировано 58 жилых помещений. Планировалось также обновить еще 25 квартир.
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