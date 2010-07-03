На ВДНХ установили памятник погибшим в ВОВ сотрудникам Выставки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мемориальный знак в память о сотрудниках ВДНХ, погибших во время Великой Отечественной войны, появился на площади Промышленности перед павильоном № 57 "Россия – моя история". Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Открытие памятника – важное событие в жизни столицы. Ежегодно ВДНХ становится одной из центральных площадок, где 9 мая проходят праздничные мероприятия. Теперь жители и гости Москвы могут почтить память защитников Родины, возложив цветы к монументу на площади Промышленности", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что 10 июля 1941 года началось Смоленское сражение на главном Московском направлении, где погибли 127 из 260 работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которые ушли в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии. В 1967 году в память о них появилась стела с фамилиями погибших сотрудников, но позднее она была утрачена.

Сергунина рассказала, что монумент создан молодым скульптором Кириллом Чижовым, его проект называется "Стелла". Четырехметровый бронзовый памятник весит порядка 2,5 тонны. Он имеет объемные изображения и рельефы. На одной из частей изображены фуражка, куртка, лопаты и грабли, а на другой – скульптор изобразил стоящих у зенитной пушки солдат.

В церемонии открытия памятника принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, рота Почетного караула, военный духовой оркестр, а также бывший Генеральный директор Выставки Вадим Саюшев.

Ранее в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени Петра Мандрыка в Москве установили памятник военным медикам. Он представляет собой композицию из трех фигур.

На фигурах изображена форма военных медиков разных времен. В центре композиции – сестра милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, а слева от нее – военные врачи начала ВОВ и настоящего времени.

