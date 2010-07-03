Памятник военным медикам открыли в столице

Фото: снимок с видео: Телеканал "Звезда"

В сквере Центрального военного клинического госпиталя имени Петра Мандрыка в Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника военным медикам. Монумент открыл замминистра обороны Тимур Иванов в преддверии Дня медицинского работника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Этот памятник – дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью, вытаскивали с поля боя своих раненых товарищей", – приводятся в сообщении слова замминистра.

Памятник представляет собой композицию из трех фигур. На фигурах – форма военных медиков разных времен.

В центре композиции – сестра милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, а слева от нее – военные врачи начала ВОВ и настоящего времени.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в открытии памятника героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны, состоявшемся в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Монументальный комплекс сделали в виде абстрактной композиции из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами.