Ремонт почти 60 квартир ветеранов ВОВ сделали на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24

Почти в 60 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны был сделан ремонт на северо-востоке столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу префектуры Северо-Восточного административного округа города.

"С начала текущего года в Северо-Восточном округе отремонтировано 58 квартир, где проживают ветераны Великой Отечественной войны", – поделились в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшие два месяца планируется завершить обновление еще 25 жилых помещений.

Заместитель префекты СВАО Юлия Гримальская уточнила, что работы по ремонту были завершены в районах Алексеевский, Бабушкинский, Лианозово, Отрадное, Свиблово и Ярославский. При этом на следующий год в округе запланировано обновить 376 квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее стал известен ход ремонта подъездов в Восточном районе столицы. Сообщалось, что работы по благоустройству почти 30 входов в жилые дома уже окончены.