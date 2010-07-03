Фасад дома 1922 года постройки в Хамовниках восстановят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В жилом доме 1922 года постройки, который находится в столичном районе Хамовники, планируют произвести ряд работ в рамках капремонта, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.



"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: улица Кооперативная, дом 2, корпус 14", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что стены фасада расчистят и окрасят, обновят штукатурное покрытие цоколя, заменят оконные отливы. Также отремонтируют крыльцо и балконы, заменят флагодержатели и водосточную систему, а на входе в подъезд установят новую дверь с домофоном и доводчиком.

Отмечается, что в рамках капремонта на лестничной клетке и в общих тамбурах обновят стены и пол, отшлифуют поверхности лестничных маршей, обновят металлические ограждения. Подвал здания планируют расчистить, обработать противогрибковыми препаратами и покрасить.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ожидает еще множество старых столичных домов. Это семиэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту в 1941 году в Басманном районе. Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате и кирпичного дома 130-летней давности на улице Жуковского – на территории исторических Земляного города и Огородной слободы.

В 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что работы капитального характера проведут в 128 объектах, текущего – в 223, еще 154 объекта оснастят дополнительным оборудованием. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.

