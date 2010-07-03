На капремонт соцучреждений в 2020 году потратят вдвое больше, чем в 2019-м

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В 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году, сообщил замглавы департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной и экономической политике.

Он уточнил, что работы капитального характера проведут в 128 объектах, текущего – в 223, еще 154 объекта оснастят дополнительным оборудованием. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.

"В социальных центрах нового формата весь акцент делается на интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам, на новых друзей, новые возможности по месту жительства либо в том районе, где живут дети и внуки. И мы планируем распространять эти стандарты на все городские учреждения социальной сферы и развивать материально-техническую базу учреждений", – цитирует Филиппова Агентство "Москва".

По его словам, в 2020 году будет самая большая в истории социальной сферы инвестиция в инфраструктуру. Он напомнил, что власти создают новый стандарт социального обслуживания, делая его максимально комфортным и открытым для старшего поколения.

"Мы упростили все бюрократические процедуры, начиная с подачи заявления на государственные услуги через удобные центры госуслуг. Все, что связано с оформлением денежных выплат, льгот, удостоверений и различных справок, – все это теперь можно получить через любые отделения МФЦ", – добавил Филиппов.

На прошлой неделе комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, проект предусматривает максимальную социальную поддержку москвичей. Она уточнила, что в 2020 году намечено финансирование таких соцпрограмм, как образование – прирост 25,8%, социальная поддержка жителей города – 18,4% и здравоохранение – 30,4%.

Самой объемной будет государственная программа "Социальная поддержка жителей города". На ее реализацию направят 1 триллион 628 миллиардов рублей, из которых в 2020 году – 537,8 миллиарда рублей.