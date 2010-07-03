Проект бюджета Москвы на три года рекомендован к первому чтению в МГД

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Комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, доходы бюджета столицы в 2020 году, по прогнозу, составят 2 триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей.

В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022 году – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.

Объем налоговых доходов бюджета города на 2020 год прогнозируется в сумме 2 триллиона 541 миллиард 42,4 миллиона рублей, в 2021 году – 2 триллиона 808 миллиардов 356,8 миллиона, в 2022 году – 3 триллиона 101 миллиард 398 миллионов рублей.

Из доходов бюджета федеральные налоги в 2020 году составят 2 триллиона 188 миллиардов 63,6 миллиона рублей, в 2021 году – 2 триллиона 422 миллиарда 537,1 миллиона рублей и в 2022-м – 2 триллиона 677 миллиардов 744,1 миллиона рублей.

Региональные и местные налоги в структуре доходов в 2020 году будут равны 210 миллиардам 265,8 миллиона рублей, в 2021-м – 219 миллиардам 333,2 миллиона и в 2022-и – 228 миллиардам 431,5 миллиона рублей.

Расходы бюджета в 2020 году составят 3 триллиона 150 миллиардов 11,1 миллиона рублей, в 2021 году – 3 триллиона 278 миллиардов 306,7 миллиона рублей, в 2022 году – 3 триллиона 379 миллиардов 27,7 миллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году составит 351 миллиард 284,6 миллиона рублей, в 2021 году – 214 миллиардов 154,7 миллиона рублей, в 2022 году – 22 миллиарда 836,8 миллиона рублей.

По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, проект предусматривает максимальную социальную поддержку москвичей. Она уточнила, что в 2020 году намечено финансирование таких соцпрограмм, как образование – прирост 25,8%, социальная поддержка жителей города – 18,4% и здравоохранение – 30,4%.

Самой объемной будет государственная программа "Социальная поддержка жителей города". На три года на ее реализацию направят 1 триллион 628 миллиардов рублей, из которых в 2020 оду – 537,8 миллиарда рублей.

Проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" на рассмотрение Мосгордумы внес Сергей Собянин. Проект был одобрен на заседании президиума правительства столицы.

Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно. Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.



Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.