Здравоохранение, образование, соцпомощь: названы основные приоритеты городского бюджета

13:58
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы. Документ внесен в Московскую городскую думу, сообщает пресс-служба мэрии.
Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно.
Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.
Рост такого показателя будет обеспечиваться расширением налогооблагаемой базы за счет развития экономики Москвы, а также повышением предпринимательской активности и оплаты труда в частном и государственном секторах.
Также увеличатся поступления налогов, которые зависят от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, — налога на прибыль, НДФЛ и специальных налоговых режимов.
Стабильно усиливается вклад малого и среднего бизнеса в формирование доходной части бюджета. Ожидается, что поступления этого сектора составят около 25% доходов бюджета, что в 1,6 раза увеличит поступления от крупных налогоплательщиков.
К примеру, в 2011 году вклад субъектов малого и среднего бизнеса составлял около 10% доходов бюджета города, сообщает пресс-служба мэрии.
Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.
АИП сохраняет приоритеты инвестиционной политики столицы, определенные в 2011 году. Согласно документу, в ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации).
В приоритете будет развитие транспортной инфраструктуры города. Власти столицы планируют ввести в эксплуатацию 27 станций, 67,7 километра линий и два электродепо. Речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской (от "Рассказовки" до "Внукова"), Сокольнической (от "Коммунарки" до "Потапова"), Люблинско-Дмитровской (от "Селигерской" до района Северный) линий.
Кроме того, в столице могут освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. Льготу планируется ввести на 5 лет – до 31 декабря 2024 года. Это позволит расширить использование экологически чистого электротранспорта.
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