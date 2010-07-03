Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Владельцев электромобилей могут освободить от уплаты транспортного налога. Льготу планируется ввести на пять лет – до 31 декабря 2024 года. Ожидается, что это позволит расширить использование экологически чистого электротранспорта.

Решение о внесении законопроекта на рассмотрение Московской городской думы приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Предполагается, что льготу в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций могут получить парки развлечений. Она призвана стимулировать создание и эксплуатацию в Москве парков развлечений. Это, в свою очередь, должно развивать городскую индустрию отдыха и привлекать туристов.

На пять лет законопроект продлевает льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости. Это касается сертифицированных гостиниц, зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях, но находящихся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов. Льготы ввели в 2015 году, за это время они доказали свою эффективность.

Помимо этого, законопроект устанавливает стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2020 год в размере 5350 рублей в месяц. В 2019 году он стоит 5000 рублей в месяц.

Сергей Собянин заявил, что власти города будут способствовать внедрению электромобилей в столичную инфраструктуру. По его словам, будут рассматриваться варианты перехода служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели. В ближайшие четыре года появится 300 точек заправки электромобилей.

Размеры бюджетных субсидий при покупке электромобилей для использования в каршеринге или такси увеличат вдвое по сравнению с размерами субсидий при покупке автомобилей, работающих на топливе. Помимо этого, мэр напомнил о введении бесплатных парковочных мест для электрокаров.