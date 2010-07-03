Утверждены налоговые льготы для садоводов и огородников

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С платежей, которые вносят в садовые и огороднические объединения россияне, ведущие индивидуальное хозяйство, будет не нужно вычитать налог на прибыль. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Товарищества освобождены от уплаты налога на прибыль на сумму взносов их членов. Для индивидуальных садоводов в Налоговом кодексе это не было прописано.

Документ вступает в силу через месяц после опубликования.

Сейчас лица, которые занимаются садоводством и огородничеством индивидуально, должны вносить плату за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт.

В апреле депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников. Они предложили уточнить понятие объекта недвижимости, который относится к жилому дому.

1 января 2019 года вступил в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества". В нем определяются понятие объекта индивидуального жилищного строительства и правила застройки участков. Также закон регулирует отношения в садовых некоммерческих товариществах.

