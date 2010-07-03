Утверждены налоговые льготы для садоводов и огородников

С платежей, которые вносят в садовые и огороднические объединения россияне, ведущие индивидуальное хозяйство, будет не нужно вычитать налог на прибыль. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Товарищества освобождены от уплаты налога на прибыль на сумму взносов их членов. Для индивидуальных садоводов в Налоговом кодексе это не было прописано.
Документ вступает в силу через месяц после опубликования.
Сейчас лица, которые занимаются садоводством и огородничеством индивидуально, должны вносить плату за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт.
В апреле депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников. Они предложили уточнить понятие объекта недвижимости, который относится к жилому дому.
1 января 2019 года вступил в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества". В нем определяются понятие объекта индивидуального жилищного строительства и правила застройки участков. Также закон регулирует отношения в садовых некоммерческих товариществах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.