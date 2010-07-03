Власти Москвы планируют расширить поддержку развития электротранспорта

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин осмотрел новые электромобили каршеринга "Яндекс.Драйв".

По словам мэра, очень важно, что идут такие интересные инициативы, как переход каршеринга на электромобили. "Мы тоже это будем стимулировать", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что столичные власти будут способствовать внедрению электромобилей в столичную инфраструктуру.

"По мере развития российского автопрома будем рассматривать варианты перехода служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели, что очень важно. Я думаю, что это тоже будет происходить в ближайшие годы. Вы знаете, что мы сделали первую закупочную партию электромотоциклов для московской полиции. Очень важно в этой ситуации развивать инфраструктуру – зарядки для электромобилей. Мы договорились с "Россетями", что в ближайшие четыре года они поставят 300 точек заправки электромобилей", – рассказал глава города.

Он также напомнил о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей. "Как вы знаете, мы до этого приняли решение о бесплатной парковке для электромобилей. Так что совместными усилиями электротранспорту в Москве быть", – отметил Собянин.

Также власти столицы внесут в парламент законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога.

"Чтобы стимулировать развитие электромобилей, мы в ближайшее время внесем в Думу закон об освобождении от налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке этого вида транспорта", – сказал мэр.

Размеры бюджетных субсидий при покупке электромобилей для использования в каршеринге или такси будут увеличены в два раза по сравнению с размерами субсидий при покупке автомобилей, работающих на топливе, отмечается в материалах пресс-службы мэрии.

Москва стала первым городом в стране, где появился каршеринг электромобилей. "Яндекс.Драйв" пополнил парк 30 электромобилями Nissan Leaf.

Электрокары безопасны для окружающей среды, бесшумны и могут без подзарядки преодолеть расстояние до 270 километров. Машину можно взять в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы ее не пришлось заряжать. Перемещаться на Nissan Leaf можно по всему городу и за его пределами, однако вернуть машину необходимо внутри Садового кольца.

Взять электрокар в аренду смогут пользователи не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Будут учитываться и дополнительные факторы, например, наличие у водителя штрафов и нарушений. Проект использования электромобилей в системе каршеринга развивает также оператор YouDrive (10 машин).

Активное развитие московского каршеринга началось в 2015 году со 100 автомобилей "Делимобиль". Сегодня в городе работают девять операторов каршеринга. Машин же стало в 250 раз больше, чем на старте проекта.

Самый большой и разнообразный парк у компании "Яндекс.Драйв" – свыше 12 тысяч авто. Помимо нее, в "большую тройку" операторов московского каршеринга входят компании "Делимобиль" и "Белкакар".

Ожидается, что до конца года парк городского каршеринга увеличится до 30 тысяч автомобилей, а в 2020-м – до 40 тысяч. Общее число пользователей в Москве достигло миллиона человек. С начала 2019-го они совершили порядка 35 миллионов поездок. В среднем совершается 175 тысяч поездок в день.

Инвестиции компаний в развитие каршеринга превысили 15 миллиардов рублей. Город предоставляет операторам сервиса льготные условия на городских платных парковках и субсидии для возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей или процентов по кредитам на приобретение автомобилей. В этом году объем заявок на субсидии составил свыше 50 миллионов рублей.

Сегодня в столице зарегистрировано порядка 2,5 тысячи единиц транспорта с электрическими двигателями. Парковка для легковых электромобилей в зонах платного парковочного пространства бесплатна.

Парк "Мосгортранса" будет пополняться электробусами и трамваями. К концу текущего года число электробусов достигнет 300, а с 2021-го город прекратит закупать дизельные автобусы. В Москве работают 40 зарядных станций для электромобилей и 90 для электробусов. С каждым годом становится все больше электросамокатов и велосипедов – как личных, так и взятых напрокат.