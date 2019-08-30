Один за всех? Как может измениться каршеринг в Москве

Еще одна IT-компания-тяжеловес вышла на столичный рынок каршеринга. В Mail.ru Group заявили о покупке контрольной части оператора YouDrive, который входил в четверку крупнейших в Москве. Эксперты считают, что в будущем компания может начать соперничать с "Яндекс.Драйв", "Делимобиль" и BelkaCar. При этом операторы с небольшим автопарком либо исчезнут, либо вольются в более крупные объединения. Разбираемся, насколько возможен такой сценарий и что может измениться для пользователей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Консолидация рынка?

Сегодня в столице работает более 10 каршеринговых компаний-операторов, а их суммарный автопарк превышает 27 тысяч автомобилей. Наиболее крупными считаются "Яндекс.Драйв" (11,5 тысячи автомобилей), "Делимобиль" (10,8 тысячи автомобилей) и Belka Car (4,3 тысячи автомобилей). Недавно к ним приблизился еще один оператор краткосрочной аренды – YouDrive. Именно его крупная IT-компания Mail.ru Group частично приобрела и будет развивать.

По словам генерального директора YouDrive Бориса Голикова, сотрудничество с Mail.ru Group позволит компании увеличить число автомобилей до 10 тысяч к концу года, "если это потребует рынок". Ранее она создала платформу YouDrive Pool, благодаря которой в едином приложении отображаются автомобили нескольких небольших операторов-партнеров: Timcar, Carenda, Car5, МатрёшCar и другие. Пока их общий автопарк в Москве включает около 1,3 тысячи автомобилей.

Стоит отметить, что с середины ноября 2018 года фактически перестал работать каршеринг EasyRide, который тоже входил в YouDrive Pool, – свободные автомобили просто перестали отображаться в приложении. Представители оператора заявляли, что это были временные трудности, однако до сих пор их не решили.

Еще одно объединение случилось в мае 2018-го, когда заработали на одной цифровой платформе операторы каршеринга "Делимобиль" и Anytime. Однако вскоре Anytime стал сервисом проката премиальных автомобилей с посуточной арендой и без традиционной брендовой оклейки.

Таким образом, по мнению экспертов и представителей компаний, сейчас на рынке "заправляют" несколько крупных операторов, и, вероятно, тенденция к объединению приведет к тому, что в Москве останется всего две-три компании, которые поделят всех пользователей. А небольшим операторам придется либо войти в состав более крупных, либо уйти в другие регионы, где спрос на услуги каршеринга также высок.

С 2016 года по 2018 год количество машин каршеринга в Москве увеличилось в 15 раз, по подсчетам столичных властей. Сегодня клиенты столичного каршеринга могут прокатиться на иномарках Kia, Hyundai, Datsun, Smart, Mini, Renault, Volkswagen, Nissan. Также есть и отечественные автомобили Lada. С 2017 года к основным маркам добавили некоторые модели премиальных автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Также на улицы выпустили первую партию электрокаров BMW i3. В конце прошлого года для клиентов добавили грузовые фургоны и минивэны. А в августе 2019 года в "Яндекс.Драйв" сообщили, что москвичам будут доступны для аренды два ретро-автомобиля: Ford Mustang 1965 и 1969 года выпуска. Час за рулем такого авто обойдется в 3 тысячи 300 рублей, а каждый последующий немного дешевле. В среднем же стоимость минуты аренды машины в каршеринге составляет от трех до 60 рублей в зависимости от типа автомобиля, однако сейчас у большинства действуют динамические тарифы, которые регулируют в зависимости от спроса. Также у многих есть почасовые и суточные тарифы. Кроме Москвы, каршерингом можно воспользоваться в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре, Сочи, Новосибирске и в других городах.



Изменятся ли тарифы?

Сооснователь агрегатора каршерингов "Весь каршеринг России" Александр Слободчиков считает, что в итоге на рынке останутся те компании, у кого будет больше всего автомобилей.

"Сейчас уже пришло время крупных игроков, поэтому, если говорить про Москву, то тут будут соперничать "Яндекс" и Mail.ru, даже "Делимобилю" и BelkaCar будет нелегко", – пояснил он.



Александр Слободчиков сооснователь агрегатора каршерингов Мелким каршерингам в Москве уже реально делать нечего.

По его словам, у этих IT-компаний есть большой потенциал для дальнейшего развития каршеринга.

"У "Яндекса" есть все, чтобы делать хороший каршеринг: технологии, людские ресурсы и деньги. И есть у них глобальная цель – беспилотные автомобили, к которой они планомерно идут. Поэтому они достаточно долго смогут держать низкие цены, а остальным придется под них подстраиваться. Mail.ru пока догоняющий в этом плане", – отметил Слободчиков.

Собеседник Москвы 24 добавил, что сейчас пользователям достаточно одного приложения от лидера рынка, чтобы "ни в чем себе не отказывать".

"Когда было много операторов с относительно небольшим количеством машин, пользователям нужен был агрегатор, где они бы видели все машины, так как им все равно, на каком каршеринге ехать, главное, чтобы автомобиль был близко. Сейчас агрегатор, по сути, и не нужен, потому что можно комфортно пользоваться одним-двумя приложениями операторов, у которых больше всего машин", – подчеркнул эксперт.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пресс-службе "Делимобиль" и Anytime пояснили Москве 24, что сейчас все операторы соперничают друг с другом по количеству автомобилей.

"Для рынка каршеринга количество доступных и свободных машин особенно важно. Если в радиусе пяти минут клиент всегда видит подходящий автомобиль, он с гораздо большей вероятностью воспользуется сервисом вместо личного автомобиля или вместо того сервиса, где свободный автомобиль находится далеко. Когда пользователь уверен в том, что он всегда найдет поблизости машину, то к такому оператору у него будет доверие", – пояснили в пресс-службе.



пресс-служба "Делимобиль" и Anytime Нам важно количество машин, потому что когда их много, то человек с огромной долей вероятности откроет именно твое приложение.

При этом стоимость аренды больше зависит от стоимости автомобилей, чем от наличия конкуренции на рынке, добавили в пресс-службе.

"Конкуренция в определенной степени сдерживает цены, но в большей степени рынок зависит от стоимости покупки автомобиля. Автодилеры не могут всегда держать цены на одном уровне, поэтому, если они поднимаются, то это сказывается на каршеринге, так как операторы покупают автомобили сотнями и тысячами. По сравнению с этим в меньшей степени на нас влияет стоимость бензина и стоимость парковки в Москве", – добавила собеседница Москвы 24.

Кроме того, чем меньше операторов каршеринга, тем удобнее будет пользователям.

"В каршеринге только в Москве более десяти игроков. Можно предположить, что у пользователей на телефонах существенно больше одного приложения – выбор огромный. Много разговоров было насчет единого приложения, но не все согласны показывать свои данные и чисто технически это сложно реализовать", – добавила представитель "Делимобиль" и Anytime.



пресс-служба "Делимобиль" и Anytime До момента консолидации рынка, когда останется только два-три игрока, пройдет еще несколько лет, это случится не завтра, так как сфера продолжает расти.

В свою очередь, генеральный директор каршеринга YouDrive Борис Голиков считает, что кардинально ничего не изменится, если на рынке останется не больше трех каршерингов.

Фото: Москва 24

"Каждая компания развивается в своем направлении, у каждой есть своя стратегия, поэтому я не думаю, что прям кардинально изменятся цены. Сейчас к ценообразованию подходят с точки зрения динамических тарифов, каждая поездка стоит по-разному, поэтому сложно предположить", – пояснил собеседник Москвы 24.



Борис Голиков гендиректор каршеринга YouDrive Как всегда, при высокой конкуренции выигрывает только потребитель, но даже при небольшом количестве операторов она сохранится.

В пресс-службах BelkaCar и "Яндекс.Драйв" не смогли прокомментировать сложившуюся тенденцию.