Ретрокаршеринг заработал в столице

Автомобиль Ford Mustang 60-х годов теперь можно арендовать в Москве. Достаточно зарегистрироваться в системе столичного каршеринга. А еще быть старше 26 лет и иметь шестилетний стаж вождения.

Машин всего две – красная 1965 года и синий кабриолет 1969-го года. Час аренды обойдется в 3 тысячи 300 рублей. Каждый последующий немного дешевле. Как и другие машины, они открываются и закрываются через приложение. Однако мускул кары не потеряли своей аутентичности. Например, на кабриолете ручная шестиступенчатая коробка передач, а в красном авто клаксон находится под сидением.

Все тюнеры и рычаги, которые включают свет, дворники, а также ручник и кондиционер – все сохранилось в первозданном виде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.