ФТС: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

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Страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, сообщил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

"Латвия, Литва, Эстония, Финляндия ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно", – заявил Давыдов.

В пример он привел ситуацию на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско-литовской границе, где очереди попасть в Россию дожидаются около двух тысяч машин. При этом за сутки Литва пропустила чуть больше 100 автомобилей.

"Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости", – подчеркнул врио главы ФТС.

Происходящее Давыдов назвал сознательной политикой удушения и саботажем международной торговли. Он считает, что таможенники стран Балтии и Финляндии пользуются известным методом "итальянской забастовки". Они, по его словам, разрешают ехать, но специально создают очередь. В их пункте пропуска два сотрудника вместо двадцати, поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400.

Власти Эстонии потребовали владельцев автомобилей с российскими номерами пройти процедуру перерегистрации транспортных средств до 13 марта. В случае отказа им может грозить штраф.

В сентябре 2023 года Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию. Это было сделано на основании санкций, введенных Евросоюзом против России.

После решения Эстонии по ее примеру последовали Польша, Норвегия, Болгария, Латвия, Литва и другие страны. Сейчас автомобили с российскими номерами не допускаются к въезду в указанные страны на границе.

