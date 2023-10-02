Болгария ввела запрет на въезд машин с номерами РФ

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Болгария ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенное ведомство страны.

"Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, действует и в отношении транзитных поездок через территорию страны", – отметили в болгарской таможне.

Автомобили с номерами РФ, которые уже находятся на территории Болгарии, должны покинуть территорию страны в течение шести месяцев с момента въезда. Исключение из запрета составляются машины, купленные в РФ для нужд действующих на территории ЕС дипломатических и консульских представительств.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия скорректировала свое пояснение и призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Между тем уже 12 сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить страны Прибалтики. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония. 3 октября аналогичный запрет начнет действовать в Норвегии.



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