Лавров назвал нацизмом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ограничения на въезд автомобилей с российскими номерами в страны Евросоюза – это проявление нацизма, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, как быстро с европейцев слетела "внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы". Лавров отметил, что некоторое время в Европе еще старались сохранить остатки дипломатии и этики.

"Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом", – добавил он.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

2 октября стало известно, что в Чехии конфисковали первую машину с номерами РФ. Таким образом, республика стала второй после Германии страной, где забрали зарегистрированный в России автомобиль.

С 3 октября въезд на машинах с российскими номерами будет запрещен в Норвегии. Ограничение также распространится на транзит. Аналогичное решение уже приняли в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.



Почти 60 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву за неделю