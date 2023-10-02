В Чехии конфисковали первую машину с номерами РФ

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Чехия стала второй после Германии страной, где конфисковали автомобиль с российскими номерами, сообщает газета "Известия".

В августе депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции страны относительно конфискации автомобилей с российскими номерами. В мае в Германии зафиксировали первые случаи конфискации.

В Минфине Германии заявили, что не располагают точной информацией о количестве конфискованных автомобилей, при этом подчеркнули, что действия ФРГ соответствуют решениям, принятым на уровне Евросоюза.

Шмидт также спросил правительство о случаях конфискации личных автомобилей россиян в других странах Евросоюза. Министерство финансов сообщило, что имеет информацию минимум об одном случае изъятия автомобиля с российской регистрацией в Чехии. При этом ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии рассказала, что автомобили с российскими номерами в целом не должны попадать на территорию Чехии, учитывая подход, принятый государствами ЕС.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия скорректировала свое пояснение и призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Между тем уже 12 сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить страны Прибалтики. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония.



Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами – СМИ