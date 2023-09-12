В ЕК призвали оценивать каждый случай ввоза гражданами РФ личных вещей отдельно

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Еврокомиссия скорректировала свое пояснение по ввозу автомобилей и личных вещей граждан РФ в Евросоюз и призвала национальные органы стран ЕС оценивать отдельно каждый конкретный случай. Об этом сообщает РИА Новости.

В обновленном пояснении ЕК, в частности, указывается, что, согласно прецедентному праву суда Евросоюза, данные санкции необходимо толковать широко, в том числе для того, чтобы "обеспечить эффективность принятых запретов".

Автомобилям россиян необходимо уделять особое внимание, поскольку они являются категорией товаров, подверженных риску обхода санкций, говорится в комментарии Еврокомиссии.

Для товаров, вызывающих незначительные опасения по поводу обхода ограничений (личная гигиена или одежда в багаже), национальные органы будут продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других предметов.

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному строительству Андрей Клишас назвал дискриминацией подобный запрет. Данные меры направлены на всех россиян, для европейских политиков не имеют значения их взгляды и убеждения, подчеркнул он.

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