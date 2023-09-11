Ввоз уже не там: что делать при конфискации имущества на европейских границах

Еврокомиссия разъяснила санкционное законодательство, по которому россиянам не разрешается въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в РФ машинах. Это расценивается как запрещенный импорт и грозит конфискацией. Под риск также подпадают смартфоны, ноутбуки и драгоценности. Разбираемся, как избежать изъятия и что делать, если имущество все-таки забрали.



Россиянам въезд запрещен?

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях расценивается как запрещенный импорт.

"Статья 3i Регламента Совета 833/2014 запрещает покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они происходят из России или экспортируются из России. Сюда входят автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код CN 8703", – сказано в документе.

В ЕК пояснили, что это – не новая санкция против РФ, а лишь разъяснение к уже существующим ограничениям. При этом мера распространяется, даже если машина используется в личных целях. Продолжительность возможного пребывания в странах ЕС также не важна, отметили в Еврокомиссии.





из документа Еврокомиссии Не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код, указанный в Приложении XXI (например, код CN 8703), и происходят из России или экспортируются из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России.

Кроме того, в Приложении к Регламенту перечислены косметика, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны. Также правила касаются изделий из кожи и меха, полудрагоценных и драгоценных камней, туалетной бумаги, шампуней, зубных паст, прицепов и полуприцепов для перевозки грузов, яхт и фотокамер. При этом одежду с россиян при пересечении границ стран ЕС снимать все же не будут, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться", – отметил он.

В то же время в Еврокомиссии объяснили РБК, что окончательное решение о применении тех или иных ограничений против РФ принимают власти конкретной страны.

"Санкции исполняют государства – члены ЕС. Таким образом, каждый отдельный национальный орган должен (по-своему) обеспечивать соблюдение санкций ЕС", – уточнил представитель ЕК.

Летом 2023 года россияне, которые приезжали в Германию на своих автомобилях, сталкивались с конфискацией машин на таможне. Сотрудники службы аргументировали это тем, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014. Причем под него подпадает любое перемещение товаров как в личных, так и некоммерческих целях. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала от ФРГ немедленно прекратить изъятие авто россиян, вернуть им собственность, а также возместить причиненный ущерб. Она отметила, что власти РФ считают подобную практику произволом германских властей. Несмотря на вмешательство МИД, ситуация повторилась: 4 сентября посольство России в Германии рассказало, что сотрудники таможенных органов продолжают изымать машины россиян, пересекающих границу. Консульство порекомендовало воздержаться от поездок в ФРГ на личном авто. Посольство РФ в Хельсинки также призвало граждан воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками.

Как оспорить конфискацию

Если гражданин РФ все же столкнулся с изъятием имущества на границе, то решение таможенных служб можно оспорить в суде той страны, куда человек следовал. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист При подписании документов на таможне нужно обязательно выражать свое несогласие с процедурой конфискации, требовать копии составленных бумаг, делать в них пометки, приносить замечания, заявлять ходатайства. Далее, имея на руках все необходимые доказательства, нужно обращаться в местные суды.

По словам Георгиевой, аргумент, что человек пересек границу на собственном авто как турист, а не в целях продать что-либо, вряд ли будет принят судом. Эффективнее всего искать ошибку в процедуре конфискации. Если решение сотрудников таможни признают незаконным, имущество вернут его собственнику. Поэтому очень важно при изъятии указывать состояние, в котором оно находилось, чтобы избежать возврата неисправных или поломанных вещей.

"Если конфискация прошла без нарушений, то на защиту имущественных прав собственника потребуется больше времени. Возможно, в некоторых государствах законодательство предусматривает, что конфискацию можно заменить штрафом", – объяснила юрист.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, перед пересечением границы нужно обязательно ознакомиться с правилами въезда, подчеркнула Георгиева. И по возможности лучше просто не отправляться в страны ЕС на автомобиле с российскими номерами, не брать с собой технику, ювелирные украшения и другие ценные вещи, заключила эксперт.