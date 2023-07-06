12:29Политика
Посольство РФ призвало не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами
Фото: РИА Новости/Василий Кузьмиченок
Посольство РФ в Германии призвало своих граждан воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами из-за участившихся случаев конфискации. Об этом говорится на сайте диппредставительства.
Отмечается, что посольство и консульские службы пытаются прояснить эту ситуацию, однако пока таможенники Германии инкриминируют владельцам автомобилей с российскими номерами нарушение санкционного закона ФРГ "О внешней торговле".
"Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются", – говорится в сообщении.
В дипведомстве также предупредили российских граждан о возможности уголовного преследования в связи с нарушением немецкого законодательства.
22 апреля 2023 года правительство Германии приняло решение о массовой высылке российских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в Российской Федерации.
29 мая Россия ввела ограничения на максимальную численность дипмиссий Германии в качестве ответа на введенные квоты Берлина для ряда персонала российских диппредставительств, которые затруднили работу ведомств.
После этого Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств Российской Федерации в ФРГ. У госслужащих есть время до конца 2023 года завершить свою деятельность в консульствах.
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
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