Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств РФ в Германии

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Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств Российской Федерации в ФРГ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Германии.

В ведомстве уточнили, что Берлин намерен закрыть до ноября этого года свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске. Это произойдет после ограничения числа сотрудников данных учреждений Германии в России. Кроме того, Берлин проинформировал Москву о решении закрыть генконсульства до конца 2023 года.

"К работе допущены одно консульство (из пяти имеющихся и работающих на данный момент. – Прим. ред.) и посольство РФ в Берлине", – передает РИА Новости слова спикера министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Бургер заявил, что подобная мера – это ответ на решение столицы сократить присутствие немецких дипломатов в России. У госслужащих есть время до конца 2023 года завершить свою деятельность в консульствах.

Также Бургер подтвердил сообщения СМИ, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений Германии в России до 350.

22 апреля 2023 года правительство Германии приняло решение о массовой высылке российских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального число сотрудников немецких диппредставительств в Российской Федерации. В ответ российская сторона выслала германских дипломатов и ограничила количество представителей немецких посольств в РФ.

В министерстве иностранных дел Германии 28 мая пообещали принять меры для паритета с Москвой в ответ на высылку дипломатов.

В понедельник, 29 мая, Россия ввела ограничения на максимальную численность дипмиссий Германии в качестве ответа на введенные в марте этого года квоты Берлина для ряда персонала российских диппредставительств, которые затруднили работу ведомств.

