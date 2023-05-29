МИД РФ объяснил ограничение численности дипмиссий ФРГ ответом на мартовские квоты Берлина

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Россия ввела ограничения на максимальную численность дипмиссий Германии в качестве ответа на введенные в марте этого года квоты Берлина для ряда персонала российских диппредставительств, которые затруднили работу ведомств. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Германская сторона <...> инициировала в начале 2023 году "тихую" высылку еще около 30 сотрудников, обвинив их в некой несовместимой с дипстатусом "деятельности". Никаких доказательств вновь предъявлено не было. <...> Именно немецкие власти в марте этого года ввели квоту для ряда категорий персонала посольства России в Берлине и генконсульств, существенно затруднив их повседневную работу", – объяснила официальный представитель ведомства Мария Захарова введение ограничений на максимальную численность дипмиссий ФРГ в России.

Она подчеркнула, что принятые меры носят ответный характер. Кроме того, дипломат предложила германской стороне самостоятельно выбрать, кому из сотрудников дипмиссий предстоит покинуть Россию.

Официальный представитель МИД РФ также ответила на намеки Берлина об ответных мерах и заявила, что реакция Москвы будет "неминуемой и весьма чувствительной".

22 апреля власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. В ответ Россия выслала германских дипломатов, а также существенно ограничила максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ.

В МИД ФРГ пообещали принять меры для паритета с Москвой в ответ на высылку дипломатов.