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В МИД ФРГ заявили о возвращении в Берлин части диппредставительств из России 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.

В немецком МИД уточнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию, так как их деятельность якобы "не соответствовала дипломатическому статусу".

"Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая", – заявили в МИД ФРГ.

Ранее российском МИД сообщили, что в ФРГ приняли решение о массовой высылке российских послов из Германии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, подобным образом ФРГ проводит курс на разрушение двусторонних отношений между странами.

Москва в ответ решила выслать 34 дипломатов ФРГ, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в настоящее время в России работают примерно 90 немецких дипломатов.



Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов