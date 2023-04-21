Берлин находится в контакте с Москвой по вопросам, касающимся штатов дипмиссий – МИД ФРГ

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Власти Германии находятся в контакте с российской стороной по вопросам, касающимся штатов посольств двух стран, сообщает ТАСС.

Так в МИД Германии прокомментировали сообщения СМИ о том, что Берлин якобы инициировал сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ.

"Федеральное правительство ФРГ находится в контакте с российской стороной по вопросам кадрового состава соответствующих зарубежных представительств", – говорится в сообщении.

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что Германия снова инициировала сокращение дипломатического присутствия России в стране. Он добавил, что Москва не оставит это решение Берлина без ответа.

До этого Молдавия объявила о высылке одного сотрудника посольства РФ, не объяснив, в чем состоит неподобающее поведение дипломата. Решение последовало за отказом пустить в страну главу Татарстана Рустама Минниханова. В Москве пообещали ответить на действия Кишинева.

