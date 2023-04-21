Глава Минобороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус счел "нормальным", что Вооруженные силы Украины атакуют территорию России, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения", – высказал свое мнение министр, несмотря на то что украинские бойцы целенаправленно атакуют мирных жителей РФ.

По словам Писториуса, принимая решения о поставках оружия Киеву, Западу необходимо помнить, каким образом ведется конфликт. Он подчеркнул, что при просьбе Киева о поставках типа бомб, запрещенных в мире, нужно отвечать отказом.

Министр заявил, что при предоставлении вооружения существуют красные линии. Это касается современных истребителей и кассетных боеприпасов.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может начать поставлять оружие Киеву в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. Юн Сок Ель заявил о возможной передаче вооружений на Украину впервые с начала проведения спецоперации России.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заявление президента Южной Кореи пригрозил отправить новейшие образцы вооружения в КНДР. Медведев напомнил, что еще недавно Южная Корея уверяла, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключена.

