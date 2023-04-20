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Дания совместно с Нидерландами передаст Киеву 14 танков Leopard 2, сообщает РИА Новости со ссылкой на Датское радио.

Как объяснил глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен, это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами.

В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен говорил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов передадут Украине в начале мая.

Ранее СМИ заявили о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2. По данным прессы, последние боевые машины из этой партии покинули Германию в конце марта. Помимо них, в зону боевых действий прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что ВС РФ уничтожат западную технику в случае наступления ВСУ. Несмотря на высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, их можно устранить стандартными противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" и танками Т-90, предположил он.