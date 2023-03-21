Пентагон планирует начать поставки танков Abrams Украине осенью – СМИ

Фото: Zuma/ТАСС

Пентагон намерен начать передавать танки Abrams Киеву осенью 2023 года. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, США хотят ускорить поставку, уменьшив сроки на год. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC сообщил, что Вашингтон работает над ускорением передачи боевых машин.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил выделить Киеву очередной пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов.

По его словам, Украина получит боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.

Ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup. Исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер сообщил, что с этим решением уже ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

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