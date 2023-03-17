Кабмин Словакии одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup, сообщил исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, с этим решением уже ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

В феврале в Минобороны Словакии выступили за передачу Киеву истребителей МиГ-29. Словакия на данный момент уже не использует данные истребители. До этого в Словакии пообещали сделать "все возможное" для передачи истребителей МиГ-29 на Украину.

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