В Словакии обещали сделать все возможное насчет передачи истребителей МиГ-29 на Украину

Фото: ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставках истребителей МиГ-29, тот ответил Зеленскому, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить его просьбу. Об этом сообщает братиславское сетевое издание Teraz.

"Он (Зеленский – прим. ред.) попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров", – заявил Хегер.

Он также сообщил, что Словакия продолжит переговоры с Украиной по поводу поставок вооружений и сделает все возможное, чтобы выполнить просьбу Зеленского. Хегер заявил, что любая помощь Украине отвечает национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности.

Хегер уточнил, что уже информировал о просьбе Зеленского главу минобороны республики Ярослава Надя и подчеркнул, что в Словакии заинтересованы в максимально быстром окончании переговоров на эту тему.

Словацкий премьер также сообщил, что Зеленский заявил о готовящемся интенсивном наступлении со стороны ВС РФ и попросил также технику и боеприпасы, которые помогут справиться с обстрелами войск России.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает вопрос о передаче Украине истребителей. Британский премьер-министр Риши Сунак уже попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.

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