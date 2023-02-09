Песков прокомментировал возможность поставки Киеву британских истребителей

Фото: kremlin.ru

Рассмотрение Лондоном вопроса о предоставлении Киеву истребителей свидетельствует о росте вовлеченности европейских стран в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что последние шаги Лондона, Берлина и Парижа способствуют усилению напряженности и эскалации, а также затягиванию конфликта. По его словам, союзники Украины делают противостояние с РФ еще более болезненным и мучительным для нее.

"Принципиально эти действия стран не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции", – добавил Песков.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию обратился к Лондону с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После озвученной просьбы украинский лидер вручил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Позже в СМИ появилась информация, что Лондон рассматривает возможность поставки истребителей Киеву. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса ознакомиться с перечнем техники, которую может направить в Киев в качестве военной помощи.

В свою очередь, посольство РФ в Соединенном Королевстве предупредило, что возможные поставки истребителей Украине со стороны Великобритании могут привести к военно-политическим последствиям для всего мира.



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