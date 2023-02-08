Зеленский передал британскому парламенту летный шлем и попросил боевые самолеты

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Президент Украины Владимир Зеленский передал Великобритании летный шлем и попросил боевые самолеты для Киева. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время своего выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Лондона "мощную авиацию". После речи Зеленский подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Отмечается, что шлем был подарком от украинских летчиков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может передать Киеву более дальнобойное вооружение. Цель этого решения якобы заключается в желании нарушить возможности РФ в атаках по украинской инфраструктуре.

Кроме того, Великобритания начнет подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ. Британское правительство в ходе визита Зеленского также намерено расширить антироссийские санкции.



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