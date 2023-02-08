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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Украина могла стать нейтральной страной, если бы выполнила свою часть Минских соглашений.

Однако, как отметил спикер, эти договоренности не устраивали бывшего украинского лидера Петра Порошенко, а затем и действующего президента страны Владимира Зеленского.

"Прозападным партиям пришлось бы уступить большинство в парламенте и уйти в оппозицию. Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО", – приводит РИА Новости его слова.

Медведчук считает, что Зеленский мог не допустить эскалации конфликта. Он назвал президента Украины лживым и самолюбивым, обвинив в том, что он совсем не думает о населении.

По его словам, Зеленскому было удобно играть по правилам НАТО. Он стал оружием Североатлантического альянса, добавил политик. Теперь же украинский лидер не сможет оставить свою роль, поскольку он уже ничего не решает.

"Зеленский сдал свою страну под поле боя и надеется выиграть. В том-то и дело, что выиграть хочет он лично, а страна уже проиграла", – высказался Медведчук.

Он также напомнил, что граждане выбирали Зеленского как президента, который выступает за мир. У него была необходимая поддержка как внутри страны, так и за ее пределами в лице нормандского формата.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешняя политика Зеленского ведет к тому, что скоро политический режим в стране может превратиться в диктатуру.

По его словам, продление режима военного положения и мобилизация населения позволяют Зеленскому укреплять свою власть. Не исключено, что в будущем усилится контроль и за бизнесом.

Соскин допускает, что в конечном итоге подобные шаги приведут к сопротивлению со стороны населения и едва ли не к гражданской войне.

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