Зеленский заявил, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"С самого начала <...> дух был сильнее", – передает ТАСС слова Зеленского.

По словам президента Украины, люди проявляют слабость и в некоторых городах ведут себя так, как будто "они все на отдыхе". Однако Зеленский не уточнил, о каких городах идет речь.

В пресс-конференции также принимали участие председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен сдавать Артемовск. Он отметил, что украинские подразделения будут сражаться за город до последнего.



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