Лидеры ЕС приехали в Киев только с символической поддержкой Зеленского – СМИ

Фото: ТАСС/Ukraine Presidency/Zuma

Лидеры Евросоюза приехали в Киев, чтобы оказать символическую поддержку Владимиру Зеленскому, украинский лидер может остаться разочарован, пишет The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Издание отмечает, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель не хотят давать Киеву ложных надежд. При этом на Брюссель в этом отношении оказывает давление Белый дом.

По данным газеты, под давлением общественного мнения и США Евросоюз, чтобы показать долгосрочную приверженность блока Украине, согласился предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне.

Ранее стало известно, что на саммите ЕС – Украина 3 февраля Киеву не предложат ускоренный процесс вступления в сообщество. Лидеры стран Евросоюза согласятся с тем, что Украина достигла большого прогресса в реформах и проделала немалый путь. Тем не менее никаких обещаний по ускоренному вступлению в Евросоюз Киеву не дадут.

В декабре прошлого года статус кандидата на вступление в ЕС предоставили Боснии и Герцеговине. До этого, в том же году, подобный статус предоставили Молдавии и Украине.

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