Швейцария решила пересмотреть отношения с Россией

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Правительство Швейцарии разработает новую стратегию внешней политики, в которой будут пересмотрены двусторонние отношения с Россией. Об этом сообщается на сайте швейцарского МИД.

"Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке", – говорится во внешнеполитическом отчете министерства за 2022 год.

В докладе подчеркивается, что отношения с РФ должны быть пересмотрены, в частности, в связи с тем, что Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям ЕС. Помимо прочего, в документе неоднократно осуждается российская специальная военная операция на Украине.

Ранее власти Швейцарии внесли в санкционный список 141 физическое лицо и 49 российских компаний. Таким образом Берн поддержал девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза от 16 декабря 2022 года.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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