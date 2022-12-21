Швейцария расширила санкционный список, добавив 141 физлицо и 49 компаний РФ

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В министерстве экономики Швейцарии заявили, что государство добавило в санкционный список 141 физическое лицо и 49 российских компаний. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее Совет Европейского союза утвердил девятый пакет антироссийских санкций, который предполагает введение ограничений в отношении 141 гражданина и 49 организаций РФ.

"21 декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с тревожной ситуацией на Украине", – отмечается в материале.

Ограничительные меры начнут действовать с 20:00 по московскому времени.

Евросоюз принял очередной пакет санкций против России 16 декабря.

Было принято решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. По мнению ЕС, их вещание направлено на дезинформацию, дестабилизацию ситуации в соседних странах.

Кроме того, введен запрет на экспорт в РФ авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотников.

В список ограничительных мер добавили и заморозку двух российских банков. Также ввели механизм, позволяющий размораживать счета и инвестировать лицам, которые играют важную роль в международной торговле агропромышленной продукцией.

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