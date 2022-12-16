Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

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Совет Европейского союза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа.

"Принятый пакет ограничительных мер направлен на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию", – говорится в заявлении.

Так, властями Евросоюза принято решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. По мнению ЕС, их вещание направлено на дезинформацию, дестабилизацию ситуации в соседних странах.

Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотников. Запрет коснется также двигателей и запчастей для пилотируемых летательных аппаратов и затронет третьи страны, которые могли бы реэкспортировать продукцию в РФ.

Далее в списке ограничительных мер идет заморозка двух российских банков, их названия при этом не указываются. Всероссийский банк развития регионов, в свою очередь, вносится в список контролируемых властями РФ организаций, все операции с ним отныне запрещены.

Между тем вводится механизм, позволяющий размораживать счета и инвестировать лицам, которые играют важную роль в международной торговле агропромышленной продукцией. Это решение принято с целью предотвращения продовольственных угроз.

В ближайшее время решение об очередном пакете санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. После этого новые ограничительные меры в отношении России вступят в силу.

В начале декабря Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против РФ, чтобы те не оказывали негативного влияния на поставки продовольствия и удобрений. Страны отмечали, что нынешние меры противоречат политике ЕС в области продовольственной безопасности.



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