Вучич назвал условие для введения Сербией санкций против России

Фото: kremlin.ru

Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Он заявил, что давление Запада на Белград с требованиями поддержать антироссийские санкции не ослабевает.

"(Мы) можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциальные интересы не окажутся под угрозой", – приводят его слова РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ведущие страны ЕС и Соединенные Штаты потребовали от Белграда выбрать между Россией и Западом.

Соответствующий ультиматум прозвучал во время встречи Вучича со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также советниками глав ФРГ и Франции. По его словам, ему было заявлено, что в сложившихся обстоятельствах каждый должен выбрать, с какой стороны "занавеса" он будет.

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