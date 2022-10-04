В Сербии напомнили послу Украины о бомбардировках силами НАТО

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Украина должна потребовать суда и введения санкций за преступления стран Североатлантического альянса против Сербии, заявил глава сербского МВД Александр Вулин. Так он ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв ввести санкции в отношении РФ.
"При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии", – приводит РИА Новости его слова.
Вулин призвал все государства, в том числе и Украину, потребовать суда за бомбардировки Сербии силами НАТО. По его словам, Россия всегда поддерживала территориальную целостность Сербии.
"Россия не изменит позиции в отношении ложного "государства" Косово, и ни одно заявление или шаг официальных лиц РФ не направлены на другое, так же как и ни одно заявление или шаг официальных лиц ЕС или США не идут в направлении отзыва признания Косова или уважения территориальной целостности Сербии", – добавил глава ведомства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ведущие страны ЕС и Соединенные Штаты потребовали от Белграда выбрать между Россией и Западом.
Глава Сербии пояснил, что соответствующий ультиматум прозвучал во время его встречи со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также советниками глав ФРГ и Франции. По его словам, ему было заявлено, что в сложившихся обстоятельствах каждый должен выбрать, с какой стороны "занавеса" он будет.
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