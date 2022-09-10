Брюссель потребовал от Сербии выбрать между Россией и ЕС – Вучич

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Ведущие страны ЕС и Соединенные Штаты потребовали от Белграда выбрать между Россией и Западом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

Глава Сербского государства пояснил, что соответствующий ультиматум прозвучал во время его встречи со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также советниками глав ФРГ и Франции. По его словам, ему было заявлено, что в сложившихся обстоятельствах каждый должен выбрать, с какой стороны "занавеса" он будет.

"[Сербия останется] со стороны занавеса, где экономика "исчезает и не существует", или "на стороне успеха", где находятся они", – привел Вучич адресованный ему вопрос, обращаясь к сербскому народу по итогам встречи.

Ранее в Чехии не исключили, что Венгрия может выйти из Евросоюза из-за разногласий с другими членами ЕС по поводу антироссийских санкций. В чешском правительстве пояснили, что позиции Будапешта и Брюсселя по этому вопросу различаются достаточно сильно, а переговоры идут тяжело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

