В Чехии не исключили выход Венгрии из ЕС из-за России

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Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за несогласия с другими государствам-членами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника радиостанции Cesky rozhlas.

Как объяснил Бек, дело в том, что позиция Будапешта относительно антироссийских санкций серьезно отличается от таковой у других европейских стран. При этом переговоры по этому вопросу идут достаточно тяжело.

"Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть", – сказал министр.

Он также добавил, что в ближайшее время намерен вести соответствующую работу с целью удержания Венгрии в рамках общей политики Евросоюза.

Накануне глава МИД Венгрии поставил перед своими коллегами из ЕС вопрос о резонности сохранения санкций против России. По его словам, ограничительные меры провалились, поскольку Москва продолжает проводить спецоперацию, а экономическая ситуация в Европе становится только хуже.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

